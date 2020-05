Kam smeruje Ján Podmanický?

Dlhé roky verný člen strany SMER sa dnes rozhodol, že svoju rodnú stranu opustí, pretože (parafrázujem) Fico ide so Smerom viac doľava a Pellegrini je viac liberál ako ľavičiar.

Pred tromi rokmi som kandidovala ako kandidátka vtedajšej opozície na funkciu verejnej ochrankyne práv proti Márii Patakyovej. Sledujem stále veľmi pozorne, čo sa deje v tejto oblasti. Preto som v priamom prenose sledovala rozpravu k jej výročnej správe za rok 2019. Ako je známe, správu ombudsmanky parlament odmietol. Pretože "reprodukčné práva žien a LGBTI". Treba dodať, že v tejto otázke nezdieľam niektoré postoje prof. Patakyovej. Bola som však viac ako rozčarovaná, že poslanci súčasného parlamentu dokázali s vaničkou vyliať aj dieťa. Mnohí z ich diskutovali tak, že bolo zrejmé, že ani nevedia, čo je podstatou poslania úradu verejného ochrancu práv a ako má a môže slúžiť občanom. Namiesto toho, aby úsilie tejto inštitúcie a autoritu ombudsmanky podporili v jej poslaní pomáhať občanom v ich stretoch s hydrou byrokracie, formalizmu a inštitucionálneho násilia. Búchajúc sa do pŕs a rozdávajúc neomylné ponaučenia zmietli jej správu zo stola. Tak ako to robil "smerácky" parlament voči predchádzajúcej ombudsmanke.

Myslela som, že tu by mohla moja reakcia skončiť. Až do dnes. Pred chvíľou som v priamom prenose sledovala tlačovú konferenciu Jána Podmanického. Toho "svätého muža", ktorému je nadovšetko demokracia a láska k blížnemu ("do politiky som išiel preto, aby som zmenil niečo v prospech spoločného dobra, v prospech svjich spoluobčanov"). Poslanec Podmanický v mene ideálov opúšťa potápajúcu sa stranu Smer aj jej poslanecký klub. Kam smeruje, nepovedal. Tak sa mi črtajú dve možnosti: KDŽP alebo KÚ. Voľačo mi hovorí, že pre túto chvíľu by sa lepšie oplatila druhá možnosť. Akokoľvek, predsa len sú bližšie pri moci.