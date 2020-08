21. augusta 1968 bol Čedok zatvorený.

Ako stredoškoláčka som bola vďaka našej pani profesorke nadšená francúzštinou a všetkým francúzskym.

Pani profesorka nás nabádala, aby sme sa nebáli prihovoriť Francúzom, ktorí spolu s inými cudzincami začali prichádzať do Československa cez načas pootvorené dvierka železnej opony. Tak som na výlete v Krásnej hôrke neváhala a smelo som sa opýtala francúzskych manželov stredného veku, či hovoria po francúzsky. Zasmiali sa a po pár (skoro všetkých) mojich francúzskych slovách si vypýtali moju adresu. Od tých čias som mala vo Francúzsku "diaľkovú" kamarátku Edith. Po roku dopisovania ma pozvala na prázdniny a ja som si nadšene okamžite vybavila všetko potrebné a objednala si cestovné lístky v Čedoku. Mala som si ich prísť vyzdvihnúť 21. augusta. Lenže Čedok v Banskej Bystrici (vtedy úradoval v Barbakane) bol zatvorený. V okolí "parkovali" tanky a na nich vyjavení bulharskí vojaci. Namiesto do Čedoku ma stará mama vyslala nakupovať železné zásoby potravín. Môj otec, ktorý sa len pred pármi rokmi vrátil z komunistického väzenia a len pred nedávnom požadal o súdnu rehabilitáciu, vedel, že je znova po všetkom. Až do svojej smrti sa rehabilitácie nedočkal. Ja som sa rozlúčila so svojimi francúzskymi snami. Edith a jej rodičia o rok neskôr prišli po mňa a chceli ma zobrať so sebou na dovolenku na Balaton. Lenže ja som nemala pas a bolo vybavené. Veď "hranice nie sú korzo" povedal súdruh Husák. Ešte šťastie, že na vysokú školu ma prijali o niečo skôr ako "padla". Ja som prišla o prázdniny, ilúzie a zážitky. Stovky ľudí prišli o viac. O život, zdravie alebo svojich príbuzných a priateľov. Ako moja dnes už priateľka Katka Rubinová. V auguste 1968 mala desať rokov a o šesť rokov staršieho brata Miška. V ten deň sa nevrátil zo železiarní, kde chodil do školy. Katka s mamou ho nemohli celý deň nájsť. Až večer, keď už platil zákaz vychádzania, sa akosi doplazili k vojenskej nemocnici. Tam sa dozvedeli, že Miško je tam, ale je mŕtvy. Takto natvrdo a bez obalu. Mama sa zrútila a ďalší život bol už iba o trápení, bolesti, chorobe a eštebáckom prenasledovaní. Katka sa vydala do Bosny. Udržiava stály kontakt so svojou krajinou, ale krajina jej nechce dať nič. Voľakedy ju komunistická moc obrala o všetko, po jej mame, ktorá si vzala život, nebolo ani dedičské konanie. Jej otec emigroval a brat "nevhodne" zahynul. Stala sa politicky nežiadúcou. Nový režim sa jej prípadom nezaoberá. Katka stále žije v Bosne a na Slovensku nemá nič okrem hrobu svojho brata. Pamätnú tabuľu v Košiciach pred rokmi poškvrnili menom bývalého eštebáka, ktoré tam nepatrilo. Až dnes sa podarilo osadiť novú správnu tabuľu s menami obetí sovietskej okupácie. Slávnostne ju odhalia v piatok 21.8. o 15. hodine na budove Primabanky na Hlavnej ulici č. 7 v Košicich.