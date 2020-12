Spravodlivosť pre obete komunistického režimu

Dnes je to 49 rokov od smrti môjho otca. Odišiel tak, ako zomierajú stromy, postojačky. Bolo to vo výročný deň prijatia Deklarácie ľudských práv Valným zhromaždením OSN v decembri 1948. Málokto to vtedy, aj neskôr, u nás vedel.

Pár mesiacov pred Deklaráciou totiž v Československu zvíťazil „Február“ a také prkotiny ako ľudské práva neboli zaujímavé. Navyše, práve prekvitala husákovská normalizácia.

Môjho otca komunistický režim obral o slobodu, česť, zdravie, majetok a normálny rodinný život. Po amnestii, keď sa ťažko chorý vrátil z väzenia, bol mĺkvy a nikdy nehovoril o minulých rokoch. (Dokonca aj o jeho účasti v Slovenskom národnom povstaní som sa dozvedela len pred krátkym časom, keď som pri prezeraní maminej pozostalosti našla pamätnú medailu a vojenskú knižku „pro důstojníky a generály“.) Ale ani tá amnestia vlastne nebola úplná. Väzni boli prepustení podmienečne a pod hocijakou zámienkou ich režim (a "uvedomelí" spoluobčania) mohol poslať naspäť do basy. Nejednému sa tak stalo. Môjmu otcovi síce nie, ale ten strach a obavy tam stále strašili. Pamätám si, že ho veľmi rozčuľovalo, keď mama každý večer zapínala rádio a ladila Slobodnú Európu a Rádio Vatikán. Vtedy som si myslela, že sa hnevá kvôli pískaniu a hučaniu vo vysielaní.

Trochu možno zadúfal v roku 1968 a aj si podal žiadosť o rehabilitáciu, tej sa ale nikdy nedočkal. Prišli ruské tanky a bolo zase po všetkom. Rehabilitovaný bol, tak ako mnoho ďalších, až po Nežnej revolúcii. Márne sme vtedy dúfali, že bývalí „triedni nepriatelia“ sa dočkajú ospravedlnenia a primeraného odškodnenia. Prvé vlády mali v prvých rokoch po Nežnej priveľa inej roboty, než aby sa zmohli na dôstojné vyrovnanie sa s predchádzajúcimi krivdami. Bolo síce prijatých zopár zákonov, ako prvý zákon č.480/1991 Zb. o dobe neslobody, ktorý deklaroval, že „V rokoch 1948 až 1989 komunistický režim porušoval ľudské práva i svoje vlastné zákony“. To bol jediný zákon, ktorý otvorene pomenoval „komunistický režim“, všetky ďalšie (zákon o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému už vo svojom názve zjemňuje sám seba) boli oveľa opatrnejšie, alibistické a vlastne bezzubé – „jen abychom nenarazili“.

V predminulom volebnom období sme s vtedajšou podpredsedníčkou NR SR Erikou Jurinovou v spolupráci s Ondrejom Krajňákom a Ústavom pamäti národa pripravili návrh novely Zákona o protikomunistickom odboji. Podstatou nášho návrhu bolo zdanenie tzv. výsluhových dôchodkov bývalých príslušníkov komunistickej štátnej bezpečnosti a použitie takto získaných prostriedkov na symbolické odškodnenie bývalých politických väzňov. Prvýkrát sme tento návrh predložili v roku 2014 a potom každý rok až do vlani. Vtedajšia vládna moc (spočiatku samotný SMER, neskôr koalícia SMER, SNS, Most – Híd) tento návrh nikdy nepustila ani do druhého čítania. A to napriek tomu, že SMER tvrdil, že podobný (lepší) návrh majú pripravený a schvália ten. Pochopiteľne, nikdy ho nepredložili.

Napriek tomu, že „adresátov“, teda bývalých politických väzňov a iných obetí komunistického režimu, neustále ubúda, som sa celé roky usilovala presadiť myšlienku ich odškodnenia a zdanenia eštebáckych výsluhových dôchodkov. Považujem za nemravné, že im ešte aj demokratický štát platí za zločiny spáchané na vlastných občanoch.

Bola som preto spokojná, že sa tento zámer dostal do programového vyhlásenia súčasnej vlády a napokon bol minulý mesiac schválený zákon, ktorý priznal navýšenie príplatku k dôchodkom politických väzňov a jednorazové symbolické odškodnenie vo výške 1989 eur. Stále ma však trápi najmä nedotknutosť (nedotknuteľnosť?) výsluhových dôchodkov eštebákov. Pritom podobný krok urobili už dávnejšie Nemci, Maďari i Poliaci, ktorí nám boli inšpiráciou pri tvorbe našej novely. Poľská právna úprava bola navyše aj predmetom sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva, ktorý sťažnosť zamietol. ESPĽP vo svojom výroku uviedol, že „služba sťažovateľov v tajnej polícii, ktorá ostro potláčala základné ľudské práva chránené Európskym dohovorom, môže byť dostatočnou okolnosťou na stratu pridaných benefitov“, pričom k takémuto zásahu do ich výsluhových dôchodkov môže dôjsť aj spätnou právnou úpravou.

Povzbudzujem súčasnú vládnu koalíciu, aby už viac neváhala a urobila tento zásadný krok. Ale nielen to. Odškodnenie a ospravedlnenie si zasluhujú okrem politických väzňov aj ich manželskí partneri, nie ako „dedičstvo“, ale za vlastné utrpenie, strádanie a krivdy, ktoré sami (najčastejšie samy) museli znášať mimo väzenia, ale často v biede a na okraji spoločnosti. A zabúdať by sme nemali ani na ďalšie obete komunistickej zlovôle – zranených a zabitých na hraniciach pri pokuse o ich nelegálny prechod a tiež pri invázii vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968.

Keď toto píšem, neustále myslím aj na Antona Srholca. On nás podporoval pri príprave a predkladaní našej novely zákona o protikomunistickom odboji. Veľmi zdôrazňoval, že si musíme overiť, ako je to v skutočnosti s tými dôchodkami, aby sme „nedolovali“ peniaze nespravodlivo. Aj preto som trochu smutná, že súčasná právna úprava je „len“ o peniazoch a morálne zadosťučinenie akoby nebolo podstatné.

A nehovorte mi, že to už dnes nie je zaujímavé a podstatné. Je. Pretože ak si nebudeme vedieť hovoriť pravdu a budeme len habkať „aby sme nenarazili“, môžeme vedieť aj naspamäť Deklaráciu ľudských práv, pomaličky sa budeme prepadať hlbšie.

V tejto chvíli mi v mailovej schránke pristál článok Františka Mikloška. Stojí za prečítanie.

https://dennikn.sk/2181283/ako-ludske-prava-zvrhli-totalitu/?ref=pop